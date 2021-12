Seniorzy z Trójmiasta mieli okazję wspólnie świętować Boże Narodzenie. Fundacja Adaptacja zorganizowała im wspólną wigilię!

Międzypokoleniowa Paczka Świąteczna to projekt tworzony przez Gdyńską Fundacją Adaptacja już trzeci rok z rzędu. W tego rocznej edycji przygotowany tysiąc paczek dla tysiąca osób z Trójmiasta i okolic. Zorganizowano również Mikołajki dla 150 dzieci oraz właśnie wigilię. Paczki dla części rodzin zostały już dostarczone, a finał projektu rozpoczyna się właśnie dzisiaj, 16 grudnia i potrwa przez następne 6 dni do 22 grudnia. Na wigilii seniorzy wspólnie biesiadowali w hotelu Courtyard Gdynia Waterfront, którego zarządcy pokryli znaczną część kosztów organizacji.

- Nie dla każdego okres świąt jest pięknym czasem – mówi Kordian Kulaszewicz, prezes Fundacji Adaptacja. - Dla osób starszych, które w dodatku są samotne, święta nie zawsze kojarzą się z radością i ciepłem rodzinnym, ponieważ nie mają one od kogo tego ciepła otrzymać, dlatego my chcemy je im przekazać. Każdego roku chcemy pokazać tym ludziom, że są oni dla nas, jako dla społeczeństwa, ważni. Jesteśmy im wdzięczni za ich naukę, doświadczenie i wkład jaki wnieśli w rozwój naszej lokalnej społeczności, jak i całego kraju. Musimy to docenić. Tworząc takie wydarzenie dajemy jasny komunikat: „Nie jesteście sami. Jesteśmy razem, wszyscy”. Okres pandemii niestety nie ułatwia nam takich działań. Na szczęście dzięki akcji szczepień, w której promocję wśród seniorów jesteśmy bardzo zaangażowani, udało nam się. Wszyscy uczestnicy wigilii są zaszczepieni, co drastycznie minimalizuje ryzyko. – dodaje.