Sąsiadki Aparatki w wyjątkowym kalendarzu. Akcja charytatywna Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Klincza [ZDJĘCIA]

Są piękne, inteligentne, a do tego piekielnie zdolne i co ważne, mają do siebie sporo dystansu - Sąsiadki Aparatki z Wielkiego Klincza przed dziewięcioma laty założyły Koło Gospodyń Wiejskich. Dziś znane są już w całym regionie. Wiadomo, że jeśli wystąpią podczas imprezy, będzie wesoło. Ich kabaret to majstersztyk poczucia humoru, a bajki dla dzieci przykuwają oko nie tylko najmłodszych.

Sąsiadki Aparatki wydały kalendarz

Dziewczyny i ich energia teraz będą umilały każdy miesiąc, a to za sprawą kalendarza, który wydały. To już kolejna edycja, poprzednio tłem było Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach. W tym roku wybrały się do Zamku Kiszewskiego w gm. Stara Kiszewa, by zapozować na tle pozostałości po zamku krzyżackim.