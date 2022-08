Sarusia55, która rozsławiła Stegnę, wycofuje się z roszczeń finansowych w stosunku do Friza "Bardzo przepraszam pana Friza". WIDEO Agnieszka Kostuch

Sarusia55, czyli Iwona Gosia Dziedzic, która urlopowała w Stegnie, nagrała piosenkę o swoich wakacjach. Gdy ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, Tiktokerka stworzyła wideo, w którym zwróciła się do Friza, by ten wsparł ją finansowo. W środę, 03.08. udostępniła kolejne nagranie skierowane do członka Ekipy — tym razem z przeprosinami. Zobaczcie.