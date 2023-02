Samorządy masowo zarzucone jedną skargą. Czy włodarze rzeczywiście nie wywiązują się z obowiązku udostępniania dokumentów planistycznych?

Skargi na bezczynność włodarzy. Nie zapewniają dostępu do danych przestrzennych?

Sporo czasu tracą władze najmniejszej nawet miejscowości w Polsce, by rzeczowo odnieść się do zarzutów zawartych w skargach rozesłanych przez jedną osobę. Pani A. W., jak czytamy w oficjalnych dokumentach, zarzuca włodarzom niewykonanie czynności nakazanych prawem, a polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych. Chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Urzędy powinny udostępniać je w internecie w ściśle określonym formacie. Skarżąca twierdzi, że włodarze się z tego nie wywiązują.

Jak uzasadnia, jeśli udostępnione dokumenty nie mają określonych prawem formy, rodzi to problemy dla podmiotów zainteresowanych dokumentami planistycznymi, bo „dane przestrzenne dla firmy skarżącej są tym, czym dla rewolucji przemysłowej był dostęp do środków produkcji”. Jej zdaniem, z powodu rzekomych zaniedbań włodarzy szacunkowy koszt pozyskania prawidłowych danych jest ok. 200 razy wyższy.