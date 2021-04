Rzadki widok w Basenie Prezydenta w Gdyni. „Dar Młodzieży” ustąpił miejsca naszemu okrętowi podwodnemu ORP Orzeł

Uroczysty chrzest okrętu i nadanie nazwy ORP „Orzeł” oraz numeru „291” odbyło się już w Gdyni 21 czerwca 1986. Według pierwotnych planów zamierzano zakupić 4 jednostki tego typu, jednak katastrofalny stan finansów państwa sprawił, że „Orzeł” pozostał jedynakiem. Okręt wszedł w skład Dywizjonu Okrętów Podwodnych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

ORP „Orzeł” wyposażony jest w sześć wyrzutni torpedowych, dwie z nich przystosowane są do odpalania torped sterowanych przewodowo. Jest przeznaczony przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych. Maksymalny zapas paliwa wynoszący 172 tony, zapewnia okrętowi zasięg 6000 Mm w zanurzeniu z użyciem chrap przy prędkości 7 węzłów oraz 400 mil w pełnym zanurzeniu przy prędkości 3 węzłów. W celu wyciszenia „Orła”, jego maszynownia została umieszczona na podstawie izolacyjnej, a kadłub pokryto powłoką z tworzywa typu „skóra delfina”. W latach 1999-2000 okręt przeszedł modernizację układu łączności i wymiany danych, w celu dostosowania go do standardów NATO.