Ryszard Tarasiewicz zostaje w Arce Gdynia! Kontrakt z trenerem i jego asystentem, Tomaszem Wolakiem, przedłużony

Ryszard Tarasiewicz wraz z asystentem Tomaszem Wolakiem pracę w Gdyni rozpoczął w październiku minionego roku. Do grudnia poprowadził żółto-niebieskich w dziewięciu meczach: siedmiu ligowych i dwóch w Pucharze Polski. Miał wówczas na koncie cztery zwycięstwa i tyle samo porażek.

zobaczymy, jakich piłkarzy będzie miał do dyspozycji

zobaczymy, jakich piłkarzy będzie miał do dyspozycji

tak, awansuje z Arką do ekstraklasy

tak, awansuje z Arką do ekstraklasy

Ryszardowi Tarasiewiczowi uda się w przyszłym sezonie wprowadzić Arkę Gdynia do ekstraklasy?

Największy progres drużyna zanotowała po przepracowaniu ze szkoleniowcem okresu przygotowawczego zimą. Wiosną, po dziewięciu zwycięstwach i jednym remisie, objęła fotel wicelidera, gwarantujący awans do ekstraklasy. Ostatecznie jednak punkty pogubione w końcówce rozgrywek pozbawiły arkowców drugiego miejsca w tabeli. Zespół dodatkowo przegrał półfinał baraży z Chrobrym Głogów.

Mimo to średnia zdobywanych ponad dwóch punktów na mecz ligowy to najlepszy wynik w szkoleniowej karierze Ryszarda Tarasiewicza, biorąc pod uwagę kluby, w których przepracował co najmniej jedną rundę. Dlatego działacze żółto-niebieskich postanowili kontynuować współpracę z tym trenerem.