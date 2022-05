Czas rozliczeń w Arce Gdynia. Ryszard Tarasiewicz powinien dalej prowadzić żółto-niebieskich?

Przegrana w półfinale baraży z Chrobrym Głogów, poprzedzona mocno zaskakującą zadyszką i spadkiem formy w końcówce sezonu zasadniczego, definitywnie zamknęła Arce drzwi z napisem „powrót do elity”. Jest to niezwykle bolesny cios dla kibiców. Tym bardziej, że taki koszmar powtarza się drugi sezon z rzędu.

Część fanów już nawołuje do nieprzedłużania wygasającego wraz z końcem rozgrywek kontraktu z trenerem Ryszardem Tarasiewiczem. Wydaje się jednak, że takie wnioski i postulaty, formułowane na gorąco, mogą być przedwczesne. Należy do sprawy podejść bardziej spokojnie. Wiadomo, Tarasiewicz nie zrealizował celu, w jakim przychodził do Gdyni. Dla wielu kibiców bywał też momentami irytujący, gdy w niektórych meczach w ich opinii zbyt mało rotował składem i za długo zwlekał ze zmianami.