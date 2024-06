Rusza Letnia Szkoła Ratownictwa w Gdańsku. Dzieci nauczą się bezpieczeństwa nad wodą Andrzej Kowalski

Już od najbliższej soboty 8 czerwca rozpocznie się Letnia Szkoła Ratownictwa w Brzeźnie. To zajęcia przeznaczone dla młodych plażowiczów w wieku od 6 do 14 lat. Uczestnicy będą zgłębiać ideę ratownictwa i zasady bezpieczeństwa podczas odpoczynku nad wodą. Udział można brać cyklicznie do 31 sierpnia lub jednorazowo.