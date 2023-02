Rusza 13. edycja Budżetu Obywatelskiego w Sopocie. Na program przeznaczono ponad 2,5 miliona złotych

Budżet Obywatelski to inicjatywa działająca na zasadzie partycypacji społecznej. To mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na to, aby zmienić otaczającą ich przestrzeń. Sopot jako pierwszy w Polsce zdecydował się na takie rozwiązanie. W tym roku wypada 13 już edycja tego programu. Od 1 marca mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty.