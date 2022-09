Rumia ponownie stanie się pomorską stolicą komiksu! 10 września odbędzie się 5. edycja Rumia Comic Con | PROGRAM

Rumia Comic Con 2022. Co zaplanowano? Program wydarzenia

Rumia Comic Con to impreza z udziałem gwiazd polskiego komiksu i atrakcjami dla osób w każdym wieku. Rumska biblioteka organizuje to wydarzenie we współpracy z Łukaszem Kowalczukiem – mieszkańcem Rumi, uznanym autorem i ilustratorem komiksów. W Stacji Kultura mieści się jego pracownia komiksowa, w ramach której prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z rumskich szkół oraz współorganizuje festiwal Rumia Comic Con.

Uczestnicy podczas festiwalu mogą posłuchać rozmów i wykładów, obejrzeć filmy i wystawy, wziąć udział w warsztatach, zakupić nowości i archiwalia czy pograć w gry (video, rpg, figurkowe). Nie inaczej będzie w trakcie 5. edycji. Na uczestników czekać będą m.in. premiery komiksów takich jak: "Hush Shiver & The Black Hounds" autorstwa Kamila Dukiewicza, "Black Hound" (Kamil Dukiewicz), czy "Robo Crying Contender V" (Łukasza Kowalczuka).