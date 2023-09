"Szczęście na talerzu" to nie tylko książka kucharska. Przepisy mogą być pretekstem do wspólnego gotowania, a smaki poprawiać nastrój

"Szczęście na talerzu". Promocja książki w Szkole Łacińskiej

To nie było typowe spotkanie promocyjne, podczas którego autor prezentuje swoją twórczość. W środę Szkoła Łacińska Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji zamieniła się w… restaurację. Szefową kuchni została Karolina Wiejak, która serwowała własnoręcznie przygotowane potrawy.

W sali ważniejszy od charakterystycznego zapachu świeżo wydrukowanych książek, czuć było kuszące aromaty cynamonowych bułeczek, sałatki z kalafiora czy chlebka bananowego.

To było sprytne posunięcie, bo wielu gości po degustacji kupowało książkę „Szczęście na talerzu”.

Zaczynałam jako szefowa restauracji Black Swan, później zajmowałam się projektami bardziej społecznymi, warsztatami kulinarnymi. Książka była moim marzeniem. Jak się człowiek uprze, to widać, można – mówiła podczas spotkania Karolina Wiejak.

Ale nie chodziło tylko o to, by trafić na półki z innymi publikacjami zawierającymi przepisy kulinarne.

- To drobny gest wsparcia, kontynuacja moich projektów społecznych, chodzi o nasze warsztaty kulinarne przeciwko depresji. Jest to bardzo ważny temat i staram się zawsze w jakiś sposób go wspierać, by przestał być tabu – mówiła Karolina Wiejak. Bo gotowanie nie jest celem, ale narzędziem, dzięki któremu można spotykać się z innymi, można coś fajnego tworzyć – przekonywała autorka.