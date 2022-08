Rumia. Od wtorku 9.08.2022 utrudnienia przy dworcu PKP w Rumi. Rozpoczyna się budowa węzła. Będzie trudniej dojechać do Gdyni

– To ciąg dalszy zadania „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”. Kończymy prace w Janowie, nadszedł więc czas, by zabrać się za węzeł Rumia – mówił Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. – Jest to duża inwestycja polegająca na modernizacji parkingu po drugiej stronie torów, przebudowie ronda zawierającego błędy komunikacyjne oraz wymianie kilkudziesięcioletnich nawierzchni asfaltowych na ulicy Starowiejskiej. Powstaną też nowe wiaty autobusowe i bitumiczne ścieżki rowerowe. Celem tej inwestycji jest lepsze skomunikowanie różnych środków lokomocji: rowerów, samochodów i autobusów, aby mieszkańcy mogli się sprawnie przesiadać do SKM-ki. Komunikacja zbiorowa jest bardziej ekonomiczna, bardziej ekologiczna, a przede wszystkim nie generuje korków, na które wszyscy narzekamy. My, jako miasto, przebudowujemy infrastrukturę mieszczącą się na naszym terenie, ale równolegle naciskamy na PKP, aby jak najszybciej zrealizowało swoją część węzła integracyjnego, czyli: tunel, perony i windy – podkreślał Sinicki.