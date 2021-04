Rugbiści Arki Gdynia kolejny raz pomogli małym pacjentom onkologicznym w UCK. Sprzęt przyjechał zabytkowym pojazdem

Potrzebny sprzęt został dostarczony do remontowanej kliniki w sposób dość niezwykły. Przywiozła go zabytkowa sanitarka FSO 125p z 1984 roku z Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Samochód był wykorzystywany w Pogotowiu Ratunkowym w Kartuzach.

- Za każdym razem, kiedy się spotykamy, jesteśmy pięć kroków dalej. Niewykluczone, że na Dzień Dziecka wszystko się uda i będziemy już na miejscu. To wszystko dzięki Fundacji i dzięki zapałowi lekarzy, którzy momentami byli bezkompromisowi wobec swojego dyrektora, za co im bardzo dziękuję - mówił Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. - Mam nadzieję, że już za moment będziemy mogli otworzyć to miejsce i pomagać naszym pacjentom. Tutaj leczone są najtrudniejsze przypadki, najtrudniejsze choroby, które dotykają najmniejszych. To jest miejsce niezwykłe i bardzo potrzebne - dodawał.