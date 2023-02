Ukraińsko-polska kolejka do lekarza. W Polsce specjaliści ratowali zdrowie i życie uchodźców

O tym, że trzeba jak najszybciej ratować chore na raka ukraińskie dzieci, które wraz z wybuchem wojny straciły szanse na leczenie w swoim kraju, zdecydowali spontanicznie dwaj zaprzyjaźnieni ze sobą lekarze; prof. Potr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed w Gdańsku, jednocześnie przewodniczący Rady ds. Opieki Zdrowotnej przy prezydencie RP oraz prof. Wojciech Młynarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii I Hematologii UM w Łodzi.

- Zaczęły się bombardowania. W jednym z lwowskich szpitali w schron przekształcono basen, który znajdował się w piwnicach, co chwila ogłaszano alarm bombowy i dzieci musiały tam schodzić, zaczęło brakować leków onkologicznych, nie było więc warunków, by skutecznie je leczyć - wspomina prof. Piotr Czauderna. - Zaczęliśmy więc działać.

Wkrótce dołączyły do nich organizacje pozarządowe - polska Fundacja Herosi i ukraińska Tabletochki. W efekcie już trzeciego dnia wojny pierwszy mały pacjent onkologiczny z Ukrainy został przyjęty do polskiego szpitala.



