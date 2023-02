Rozpoczęły się prace ziemne i wycinka drzew w drugim etapie budowy Węzła Zryw w Wejherowie. Nie wiadomo, kiedy powstanie tunel | ZDJĘCIA

- W tej chwili trwają równolegle prace administracyjne i przygotowawcze. Wykonawca, po podpisaniu umowy, był zobowiązany do przedstawienia organizacji ruchu na terenie budowy, zwłaszcza w zakresie niezbędnej dla inwestycji wycinki drzew. To jest dokument, który wykonawca musi uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Zarządza dawną drogą krajową nr 6 i do tego uzgodnienia już doszło. Oprócz tego wykonawca uzgadnia z urzędem umowy z podwykonawcami - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Natomiast w zakresie przygotowawczym od strony ul. Sikorskiego trwają prace już pierwsze roboty ziemne i te związane z ogrodzeniem terenu budowy. Rozpoczyna się również wycinka drzew w pasie drogowym pod nowy tunel pod byłą drogą krajową nr 6.