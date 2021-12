Rozpoczęła się budowa kolejnego biurowca w Gdańsku Wrzeszczu. Kamień węgielny pod Punkt

Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED v4. Spełniać będzie więc najwyższe standardy środowiskowe związane m.in. z energooszczędnością czy niskim zużyciem wody pitnej obniżając przy tym koszty eksploatacyjne, jak również użyciem przyjaznych dla człowieka materiałów budowlanych. Będzie również certyfikowanym „Obiektem bez barier”, przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

- Rynek biurowy jest obecnie w pewnym zawieszeniu, pandemia jest hamulcem wzrostu i ten stan pewnie jeszcze trochę potrwa. Procesy inwestycyjne w naszej branży trwają jednak latami. Jako inwestor, deweloper, musimy wybiegać w przyszłość, myśleć o tym, co będzie za 2-3 lata, a do tego czasu – głęboko w to wierzę – sytuacja się unormuje, a pracownicy w zasadniczej większości pojawią się biurach, choć pewnie na nieco innych zasadach. Wrzeszcz, w którym inwestujemy nie po raz pierwszy, ma duży potencjał biznesowy. Jestem przekonany, że oferta wysokiej jakości biur w tej lokalizacji zostanie przez rynek doceniona – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.