Rozewie II, nowa stara latarnia morska udostępniona zwiedzającym po 112 latach. Od jej uruchomienia upłynęło 147 lat | ZDJĘCIA

Choć Rozewie to najbardziej znana latarnia naszego wybrzeża, to niewielu osobom wiadomo, że w Rozewiu są dwie latarnie: czynna i nieczynna, stara i nowa, nazywana także Rozewie I i Rozewie II, jedna uruchomiona w 1822 i działa do dziś, a druga uruchomiona w 1875 i wyłączona w 1910.

O historii latarni w Rozewiu opowiada komandor rezerw Apoloniusz Łysejko, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i autor publikacji o latarniach morskich.

TPNMM organizuje zwiedzanie latarń w Krynicy Morskiej, Helu, Stilo i Rozewiu. Zwiedzanie czynnej latarni Rozewie I odbywa się od lat 20. ubiegłego wieku. Zainicjował to pierwszy polski kierownik latarni morskiej Leon Wzorek.

Kontynuatorzy idei zwiedzania obiektów dziedzictwa morskiego zainteresowali się stojącą samotnie, 200 m od czerwono-białej latarni, skromniejszą wieżą po byłej latarni morskiej. Wybudowana w 1874 i uruchomiona 1 stycznia 1875 r., razem ze starszą latarnią, wspólnie świeciły przez 35 lat światłem białym stałym na cyplu rozewskim.