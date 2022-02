Rozbój w gminie Władysławowo: policjanci szukają mężczyzn, którzy obrabowali rodzinę z Jastrzębiej Góry Magdalena Gębka-Scuffins Piotr Niemkiewicz

Do jednego z domów w Jastrzębiej Górze wdarło się dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy przemocą i groźbami wymusili przekazanie pieniędzy. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, 22 lutego 2022 r., kiedy to w domu znajdowali się jego mieszkańcy. Policjanci z powiatu puckiego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli masowe kontrole drogowe z nadzieją wykrycia i zatrzymania sprawców.