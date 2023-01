Rowerowy Górny Taras w Gdańsku. Poznaliśmy oferty w przetargu. Co inwestycja oznacza dla mieszkańców?

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podkreśla, że z pewnością należy połączyć ze sobą i uzupełnić braki tras wzdłuż ulic Kielnieńskiej, Spacerowej, Barniewickiej, Wodnika i Raatza w Osowej.

- Następnie przez ulicę Meteorytową lub Keplera dotrzemy do pięknych terenów Klukowa w Matarni. Wzdłuż malowniczej drogi technologicznej i ulicą Spadochroniarzy dotrzemy do lotniska. Dalej, wzdłuż ulic Słowackiego i Budowlanych, dojedziemy do Kokoszek. Tam będziemy mogli odbić w ulicę Gostyńską do Kiełpina Górnego lub na Jasień wzdłuż ulic Kalinowej i Kartuskiej - czytamy w opisie inwestycji.