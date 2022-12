Rosną koszty likwidacji szkód. Składki za komunikacyjne OC i AC pójdą w górę

GUS opublikował dane, z których wynika, że w listopadzie poziom inflacji w ujęciu r/r był wyższy od ubiegłorocznego o 17,5 %. W październiku 2022 r. natomiast zwiększył się on o 17,9 proc. r/r, wobec 17,2 proc. we wrześniu.

Wysoka inflacja przekłada się na drastyczne wzrosty cen w wielu sektorach. Jej oddziaływanie jeszcze mocniej dotknie cen ubezpieczeń OC/AC, choć nie jest jedynym powodem nieuchronności ich wzrostu.

Ceny OC mogą zdrożeć nawet bardziej niż inflacja.

- W obliczu wysokiej inflacji i utrudnień w łańcuchu dostaw rosną ceny części oraz usług w warsztatach, a to wszystko przekłada się na zdecydowane wzrosty kosztów związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od stycznia do września 2022 roku poszkodowani w kolizjach i wypadkach zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,3 mln szkód komunikacyjnych. To nieco mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku (wówczas liczba ta wyniosła 1,34 mln), jednak równocześnie wartość wypłaconych w tym czasie odszkodowań była o ponad miliard złotych wyższa. Wyniosła ona po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku 10,83 mld zł, a rok wcześniej – 9,76 mld zł. Te proporcje obrazują skalę problemu, w obliczu którego stoi obecnie branża ubezpieczeniowa - komentuje Rafał Mosionek, prezes zarządu Beesafe.