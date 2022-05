"Rosja bez surowców nie istnieje". Na Uniwersytecie Gdańskim debatowano na temat Nord Stream 2

- Możemy się zastanawiać, dlaczego rośnie cena paliwa na stacjach, dlaczego rośnie nam rachunek za prąd czy za gaz, i można nawet na tym poprzestać, tyle tylko, że problem bezpieczeństwa energetycznego staje się nie tylko problem pojedynczych obywateli, ale i całego państwa - mówił dr hab. Jan Wendt z Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie słowa poprzedzającego debatę. - Mówiąc o Nord Stream 2 oraz o jego uruchomieniu, należy rozmawiać o jego wpływie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, po drugie na ceny surowców w Europie, a więc i na nasze codzienne życie, a po trzecie, jego uruchomienie zmieni sytuację położenia geopolitycznego wielu państw, odwróci role wielu krajów i nie tylko państwa, które wysyła i odbiera, ale wszystkich państw Europy.

Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytanie - jak to się stało, że do budowy gazociągu doszło. Czy Europa w tym zakresie zdała egzamin, doprowadzając do powstania instalacji łączącej Rosję i Niemcy?