Rokitnica: Wypadek lotniczy pod Pruszczem Gdańskim. Obok ul. Słowackiego spadł szybowiec. Dwie osoby poszkodowane 14.09.2022

Aktualizacja, godzina 19:20.

- Dwie osoby poszkodowane zostały zabrane śmigłowcami do szpitali w Gdańsku - informuje "Dziennik Bałtycki" Justyna Sochacka, rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego . - 18 latek zabrany został śmigłowcem LPR, druga osoba poszkodowana do szpitala trafiła w asyście ratowników ze śmigłowca ASAR (Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego).

Aktualizacja, godzina 19:15.

Jak informują służby ratownicze, 2 osoby poszkodowane w wypadku były zakleszczone w szybowcu. Przybyli na miejsce wypadku strażacy użyli sprzętu hydraulicznego, by się do nich dostać, i przekazali przybyłemu na miejsce śmigłowcowi LPR, który zabrał jednego z poszkodowanych do szpitala.

- Drugi z uczestników wypadku znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - informuje "Dziennik Bałtycki" asp. Marcin Tabiś, oficer prasowy KP PSP w Pruszczu Gdańskim. - Prócz śmigłowców LPR na miejsce zdarzenia zadysponowano również wojskowy śmigłowiec, który zabrać ma drugiego poszkodowanego do szpitala.