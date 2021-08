Resort pracy proponuje: 24 dni na pracę zdalną "na żądanie", ekiwalent za home office, szersze uprawnienia m.in. dla rodziców

Praca zdalna będzie wpisana do kodeksu pracy?

Z powodu pandemii wiele osób pracuje zdalnie. Według GUS, tylko w grudniu 2020 r., około 60 proc. zatrudnionych, którzy na co dzień w pracy używają komputera i internetu, swoje obowiązki zawodowe wykonywało z domu. Obecnie praca zdalna może być świadczona na podstawie tzw. ustawy covidowej z marca ubiegłego roku. Organizacje związkowe i pracodawców zaapelowały do rządu o wpisanie tej formy zatrudnienia do kodeksu pracy, co uporządkowałby ją i umożliwiłoby korzystanie z niej również po zakończeniu pandemii. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt nowych przepisów. W lipcu została opublikowana druga ich wersja, która względem pierwszej, tej z maja, wprowadza kilka zmian.

Co jest w projekcie?