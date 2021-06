Reprezentacja Polski w Trójmieście na Euro 2020. Hotel w Sopocie jak twierdza, stadion w Gdańsku otwarty dla 5 tysięcy kibiców

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w przeszłości przygotowywała się do dużych turniejów na Pomorzu. Selekcjoner Adam Nawałka zabierał kadrowiczów do Juraty, aby mogli wypocząć na malowniczym Półwyspie Helskim. Tak było przed Euro 2016 oraz przed mistrzostwami świata w 2018 roku. Przed i w trakcie Euro 2020, przeniesionym przez pandemię na 2021 rok, Biało-Czerwoni stacjonować będą w Trójmieście. Zamieszkają w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa, który mieści się przy ul. Bitwy pod Płowcami.

- Zgodnie z zaleceniami UEFA drużyny będzie odizolowana od osób z zewnątrz. Oznacza to, że hotel Marriott w całości jest zarezerwowany na potrzeby reprezentacji. Nie będą miały do niego dostępu osoby spoza naszej delegacji. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym, to konferencje prasowe na stadionie. Nie przewidujemy żadnych spotkań z kibicami. Zawodnicy nie będą mogli opuszczać obiektu we własnym zakresie, nawet w wolnym czasie - wyjaśnia Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.