Reprezentacja Polski w siatkówce w Ergo Arenie wygrywała bardzo często. Na mistrzostwach Europy grała jednak w kratkę ZDJĘCIA

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021 w Ergo Arenie

Mecze towarzyskie, mecze Ligi Światowej, eliminacje do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020, czy mistrzostwa Europy - tego typu sprawdziany czekały do tej pory siatkarzy reprezentacji Polski w gdańsko-sopockiej hali. Każdy z nich wiązał się z potężną dawką emocji i wielotysięcznym tłumem kibiców na trybunach.

Sportowe otwarcie Ergo Areny związane było z meczem Polska - Brazylia. W towarzyskim spotkaniu rozgrywanym 18 sierpnia 2010 roku biało-czerwoni pokonali canarinhos 3:2. Występowali w tym spotkaniu m.in. Piotr Nowakowski i Bartosz Kurek, którzy nadal reprezentują nasz kraj. Grali wówczas także Mariusz Wlazły, atakujący Trefla Gdańsk, oraz Michał Winiarski, trener żółto-czarnych.

Później nasi siatkarze rozegrali jeszcze 19 spotkań. Łącznie w Ergo Arenie Polacy zwyciężyli 16 razy, a ich bilans setów to 52:26. W ramach FIVB Ligi Światowej Polska podejmowała w Ergo Arenie m.in. reprezentacje Argentyny, Rosji, czy Iranu. Ostatni duży turniej przed pandemią, rozgrywany w sierpniu 2019 roku, zakończony finalnym tryumfem biało-czerwonych po trzech kolejnych wygranych (3:0 z Tunezją, 3:0 z Francją i 3:1 ze Słowenią), dał awans na igrzyska olimpijskie w Tokio. Co ciekawe, w Japonii to właśnie z Francją nasi siatkarze przegrali w ćwierćfinale, a później Trójkolorowi zostali olimpijskimi mistrzami.