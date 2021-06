Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu ze Szwecją. Tymoteusz Puchacz: Jedyne markery widziałem podczas podpisywania piłek [zdjęcia]

- Atmosfera w drużynie wiele się nie zmieniła przez całe zgrupowanie. Stworzyliśmy dobrą drużynę i są w niej świetne relacje międzyludzkie . To pomaga. Z optymizmem podejdziemy do kolejnego meczu. Po remisie z Hiszpanią była duża radość w szatni, bo zostaliśmy w grze. Możemy rywalizować z każdym i stać na to, żeby wyjść z tej grupy. Skupiamy się całkowicie na meczu ze Szwedami. Ta reprezentacja rodzi się od momentu, kiedy przejął ją trener Paulo Sousa. to proces długotrwały, ale trener scala grupę. Docieramy się na każdym treningu, posiłku czy podczas interakcji. Wygląda to wszystko coraz lepiej i to krok w kierunku lepszej gry - uważa Puchacz.

- Musimy zagrać odważnie. To co podobało mi się w meczu z Hiszpanią z perspektywy boiska, że to wyżej wychodziliśmy do rywali. Jesteśmy dobrzy w kontrze, mamy szybkie wahadła, a z przodu najlepszego napastnika świata, więc możemy to wykorzystać. Musimy podjeść z chłodną głową, bo po meczu z Hiszpanią jeszcze jesteśmy naładowani. Najważniejsze to spokój i determinacja. Oczywiście to nie jest plan na Szwecję, tylko powiedziałem, w czym jesteśmy mocni. W środku pola przecież też nie brakuje nam jakości. Plan na mecz powstaje, a jak Szwedzi się cofną, to będziemy musieli zagrać w ataku pozycyjnym co dziś ćwiczyliśmy. Mamy zawodników w środku pola, którzy potrafią zagrać prostopadłą piłkę i napastnika, który wie, co z nią zrobić - mówi z przekonaniem Puchacz.