Polska - Szwecja NA ŻYWO 23.06.2021 r. Zostaną w turnieju? Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Polska - Szwecja, EURO 2020, 23.06.2021

Polska - Szwecja, EURO 2020, 23.06.2021: Gra o pozostanie w turnieju biało-czerwonych

Polska zagra swój finał, bo to będzie mecz o pozostanie w grze na turnieju EURO 2020. Biało-czerwoni zdobyli jeden punkt w dwóch meczach, ale jeśli wygrają ze Szwecją to awansują do 1/8 finału.

Reprezentacja Polski po słabym występie w meczu ze Słowacją zaprezentowała się bardzo dobrze w spotkaniu z Hiszpanią. Teraz najważniejszy mecz ze Szwecją. Robert Lewandowski chce podtrzymać formę strzelecką i poprowadzić drużynę do fazy pucharowej EURO 2020.

