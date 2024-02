Remont Długiego Pobrzeża w Gdańsku. Jak wygląda teraz? Utrudnienia w przemieszczaniu się jeszcze trochę potrwają

Remont się przeciągnął, ale prace trwają

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała o zmianach w terminarzu remontu Długiego Pobrzeża. Prace rozdzielono na trzy odcinki, dwa pierwsze - Zielonej Bramy do Muzeum Archeologicznego oraz od Żurawia do Bramy Straganiarskiej - mają zostać otwarte na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku, co pozwoli na powrót w to miejsce Jarmarku św. Dominika. Ostatni z nich - od Muzeum Archeologicznego do Żurawia - zostanie otwarty dopiero pod koniec marca 2025 roku.

DRMG tłumaczył to w grudniu niespodziewanymi okolicznościami. Zmienił się wtedy koszt samej inwestycji, wzrósł z 41 do 55 mln zł. Wykonawcą prac jest firma DORACO, a układanie nawierzchni wykonywane jest w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez spółkę GRANARIA.

Jak obecnie wygląda prace na Długim Pobrzeżu w Gdańsku? Byliśmy tam z aparatem!