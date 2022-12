Przedsiębiorcy protestują przeciwko remontowi Długiego Pobrzeża w Gdańsku. "To doprowadzi do naszego bankructwa"

Protest przedsiębiorców. Skargi na prezydentów i niedotrzymana obietnica

Prace remontowe na Długim Pobrzeżu mogą poważnie sparaliżować ponad trzydzieści działalności gospodarczych. Co ważne, zamknięcie tego obszaru miałoby trwać nawet do półtora roku. Zakończenie inwestycji jest bowiem planowane na I kwartał 2024 roku. Remont odbywa się na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.

Przedsiębiorcy wyrażali swoje zaniepokojenie jeszcze przed podpisaniem umowy na odnowienie Długiego Pobrzeża. Wówczas głos w imieniu właścicieli biznesów zabierał Dominik Parzyszek, radny Śródmieścia.