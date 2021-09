Rekrutacja last minute. Na uczelniach wciąż czekają wolne miejsca

Równie okazale prezentuje się lista kierunków, na które można aplikować na Politechnice Gdańskiej. Wiele z nich wymaga od kandydatów jednak określonej minimalnej liczby punktów, by móc "wejść do gry". Aż 100 punktów wymagana jest na automatykę, cybernetykę i robotykę, informatykę, a także inżynierię danych. Na szczęście są i takie, gdzie nie ma ścisłych wytycznych co do sumy punktów, z którą musi startować aplikujący.