Rekrutacja do szkół średnich. Uczniom i rodzicom puszczają nerwy: "Córka płacze od rana, bo nigdzie się nie dostała"

„Jestem wściekła, oburzona i rozgoryczona. Moja córka ukończyła podstawówkę z wyróżnieniem i nie dostała się do wymarzonego liceum, ani do innych wskazanych, jako szkoły drugiego i trzeciego wyboru. NIGDZIE! Teraz biegamy po szkołach, wydzwaniamy... Szukamy jakiegokolwiek miejsca, córka od rana płacze, ja jestem na lekach uspokajających. W jednej ze szkół powiedziano nam, że są jeszcze miejsca w zawodówce. Moja córka marzy o zawodzie lekarza. Boże drogi, co się dzieje z tą oświatą, jest coraz gorzej, to jest jakiś skandal” - nie kryje zdenerwowania mama ósmoklasistki.

„Jestem mamą kandydata, który jeszcze nie dostał się do szkoły ponadpodstawowej. Może nie byłoby to dla mnie stresujące, gdyby nie dzisiejszy maraton po szkołach i usłyszane odpowiedzi, że mają jedno może dwa miejsca. Samorządy mówią, że poszerzyli listy, ale to i tak za mało! Gdzie te dzieci mają pójść do szkoły?” - napisała nam w mailu “Matka Ósmoklasisty”.

