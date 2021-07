Rekordowe pierwsze półrocze w Porcie Gdynia. Prawie 13,5 mln ton towarów w sześć miesięcy Jacek Klein

Dzięki wysokiej dynamice wzrostu ładunków od stycznia do czerwca br., Port Gdynia zamknął I półrocze wynikiem przeładunkowym równym 13,44 mln ton, czyli o 1,42 mln ton więcej niż przed rokiem. Daje to wzrost rok do roku w wysokości 11,8 proc.