Rekordowa kampania Cukrowni Malbork. Ponad 130 tysięcy ton cukru w ciągu 118 dni Radosław Konczyński

Cukrownia w Malborku już przyzwyczaiła do tego, że każdy kolejny rok przynosi produkcję cukru na poziomie ponad 100 tysięcy ton. Ale dopiero co zakończona kampania produkcyjna z wynikiem ok. 130 tysięcy ton była absolutnie rekordowa.