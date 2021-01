Rekordowa aukcja dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza w Sopockim Domu Aukcyjnym

- Kiedy to w 1944 roku Leszczyńscy opuszczał swój majątek w Tarnowcu, jeden z wozów był wypełniony obrazami - opowiada historyk sztuki z Sopockiego Domu Aukcyjnego Anna Masztalerz-Gajda. - Woźnica kręcił głową jak można zabierać ze sobą takie "bohomazy" na papierze. Ten portret to wspaniała praca i niezwykła historia. Został wylicytowany za 195 tysięcy złotych. To jedna z najwyższych dotychczasowych cen na rynku aukcyjnym uzyskanych za portret kobiety Witkacego.

Kolejną sensacją była akwarela "Wyjazd młodego Paska na wojnę, przed którą odbiera błogosławieństwo ojcowskie” z 1856 r. (40 x 52 cm). Jest to to najwcześniejsza znana praca Józefa Brandta. Artysta namalował ją w wieku 15 lat i podarował swojemu wujowi i opiekunowi Stanisławowi Lesselowi. W październiku tego roku Brandt pisał w liście do matki, że to praca „pierwsza na taką skalę”. Akwarela osiągnęła kwotę 90 tys. zł, startując z 78 tys. zł.

Wyjątkowa była akwarela Fałata "Wiosna w Bystrej" (122 × 59 cm) z 1913 r. Bystra to miejscowość, z którą Fałat zetknął się po raz pierwszy w 1902 r. podczas pobytu kuracyjnego w sanatorium prowadzonym przez doktora Ludwika Jekelesa. Warto przytoczyć wspomnienie malarza z tego okresu:

„Przypadkowo przyjechałam do sanatorium dr. Jeakelsa tu, do Bystrej na kurację. Spodobała mi się bardzo natura tutejsza i powiedziałem sobie, że tu mogę zamieszkać, a pracować w Krakowie. Po powrocie do Krakowa zwierzyłem się kolegom z moich projektów, powiedziano: Fałat wariat! Któż w owym czasie słyszał by jechać w te strony: wtedy szlak Kraków – Wiedeń był tylko znany i uznawany. Nie zrażony w następnym roku powróciłem znowu i upatrzyłem to miejsce, na którym stała cudowna, śląska chata. Przyciągnęła mnie typowym wyglądem i barwnością okalających ją kwiatów chłopskich, jak malwy, naparstniki i maki."