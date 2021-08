RegioJet z nową ofertą dla mieszkańców Trójmiasta. Będzie konkurować z rodzimym Pendolino?

Przewoźnik RegioJet – ten sam, który wcześniej ogłosił chęć uruchomienia połączeń między Gdynią a Pragą, przymierza się do kolejowego połączenia Gdyni ze stolicą Małopolski, do tego regularnym kursem przez Warszawę.

Decyzja po stronie Urzędu Transportu Kolejowego

Czeska spółka złożyła już do polskiego Urzędu Transportu Kolejowego tzw. wniosek w sprawie uruchomienia komercyjnego połączenia pasażerskiego na trasie Kraków Główny - Gdynia Główna - Kraków Główny. Przewoźnik zakłada regularne kursy przez pięć lat (to maksymalny możliwy okres, o który można wnioskować), do ośmiu razy dziennie z Gdyni oraz siedmiu z Krakowa.

"Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 roku do 11 grudnia 2027 roku. RegioJet planuje realizować codziennie dziewięć kursów (w tym wyłącznie z Warszawy - dop. red.) w obie strony przez cały rok. (…) W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura" – czytamy w treści oficjalnego powiadomienia opublikowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Jednocześnie RegioJet został wezwany do uzupełnienia braków formalnym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności w postępowaniu administracyjnym.