Ratownik WOPR: Polski turysta pływa bardzo słabo. Gdy nie ma respektu do morza, giną ludzie

W Jantarze w niebezpieczeństwie znaleźli się ludzie, którzy ruszyli na ratunek tonącemu. Jeden z nich zginął. Warunki były bardzo trudne, co warto zaznaczyć. Czy akcję ratowniczą przygodni turyści powinni zostawić profesjonalistom? Rozumiem odruch niesienia pomocy. I bardzo się cieszę, że takie zachowania wciąż możemy obserwować w polskim społeczeństwie. Natomiast zwrócił pan uwagę na czynnik najważniejszy – warunki, które tego dnia panowały na morzu. One były ekstremalne. Zagrażały każdemu słabemu, a nawet średniemu pływakowi. Tylko najlepsi, najbardziej doświadczeni ratownicy, najlepiej wyekwipowani, ze sprzętem pływającym, powinni podejmować w takich sytuacjach aktywną akcję ratunkową. Inaczej łamiemy jedną z podstawowych zasad, nienarażania życia ratownika, lub, jak w przypadku zdarzenia w Jantarze, ratującego.

Czyli należy wezwać służby, spróbować zorganizować zaplecze akcji, np. ułatwić dojazd przez teren plaży pełnej ludzi pojazdom ratowniczym? Tego uczą m.in. na kursach młodszego ratownika WOPR…

W trudnych warunkach? Na pewno. Pamiętajmy, że morze to nie jest rzeka czy jezioro, spokojny akwen na śródlądziu czy basen. Mamy tu, w zależności od wiatru, fale przybojowe, odbojowe. Do tego wiry. Charakterystyczna jest, i bardzo niebezpieczna potrafi być, dynamika „przesuwania” się dna. To nie jest skała, jak w Morzu Śródziemnym, Adriatyku… Nawet średni wiatr jest w stanie wywołać prąd, który w kilka, kilkanaście godzin zmieni dno. I ktoś, kto dzień wcześniej spacerował sobie w wodzie po kolana, drugiego dnia wpada w głębinę.