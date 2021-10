Ratownicy medyczni wracają do pracy po proteście i zapowiadają kolejny, jeżeli nie osiągną porozumienia z resortem zdrowia i dysponentami Kamil Kusier

Karolina Misztal

11 października 2021 roku ratownicy medyczni w Gdańsku powrócą do normalnego trybu pracy. Ten stan utrzyma się na pewno do 10 listopada b.r. Do tego dnia sanitariusze dali czas dysponentom do osiągnięcia porozumienia. Jak przyznają ratownicy - zależy im na dogadaniu się, zaś zapowiadany termin powrotu do protestu wynika z nadchodzącej uroczystości Wszystkich Świętych i konieczności wzmożonej gotowości do pracy na początku listopada.