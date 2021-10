Protest ratowników medycznych potrwa do listopada? Uczestnicy strajku potwierdzają. „Będzie trwał tak długo, aż podpiszemy porozumienie”

Protest ratowników medycznych potrwa do listopada?

Ratownicy medyczni z Pomorza odmówili wykonania decyzji wojewody pomorskiego, który, w związku ich z protestem, zwrócił się o relokację kilku karetek do Gdańska, aby wesprzeć Stacje Ratownictwa Medycznego w Trójmieście.

– Takie odpowiedzi w weekend od ratowników medycznych otrzymał wojewoda pomorski, który ponowił nakazy również i w tym tygodniu, ale znów spotkał się z odmową – mówią ratownicy medyczni w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”, prosząc o anonimowość.

Decyzja uczestników protestu wynika – jak mówią – z solidarności ratowników medycznych w województwie pomorskim. Ci, którym kazano udać się do Gdańska, zagrozili, że jeżeli nadal będą wywierane na nich naciski, czy też wysyłane będą do nich informacje o zadysponowaniu pogotowia w Gdańsku, to przestaną przychodzić do pracy lub też nie będą dawali propozycji dodatkowych karetek, które miałyby wesprzeć gdańskie pogotowie.