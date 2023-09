Rafineria Gdańska na ścieżce rozwoju. Nowe horyzonty i możliwości dla pracowników rafinerii

Mało stabilna sytuacja globalna oraz dynamiczne zmiany zachodzące na rynku paliw i energii w ostatnich latach to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzy się Rafineria Gdańska. W artykule przyjrzymy się także planom oraz inwestycjom w nachodzącym czasie. Jakie były pierwsze trzy kwartały tego roku dla Rafinerii Gdańskiej?

Mimo wielu fluktuacji zachodzących na rynkach paliw i energii należy zauważyć, że Rafineria Gdańska dzięki poczynionym inwestycjom stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w tej części Europy. Moce przerobowe rafinerii to ponad 10 mln ton ropy rocznie. Spółka zatrudnia obecnie około 1200 pracowników i zajmuje się w głównej mierze działalnością processingową. Dostarczony surowiec przerabiany jest na wysokomarżowe produkty. Co jest poniekąd odpowiedzią na obecne wyzwania. Kluczowym wydarzeniem w pierwszych miesiącach działań dla Rafinerii Gdańskiej było uruchomienie umowy processingowej z dwoma właścicielami, co miało miejsce na początku obecnego roku. Firma ma ten etap już za sobą. Wiązało się to z wieloma wyzwaniami - od momentu przyjęcia ropy, przez etap dokładnego rozliczenia produkcji na dwóch procesorów, aż do momentu zorganizowania całej logistyki związanej z wydaniem produktów. Zarząd rafinerii informuje, że ten kluczowy kamień milowy, do którego organizacja przygotowywała się w całym 2022 roku, mają już za sobą. Teraz czas na kolejne wyzwania.