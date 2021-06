Rafał Trzaskowski w Gdańsku: Polska potrzebuje planu odbudowy, a ja taki plan mam

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i jeden z liderów KO, w sobotę w Gdańsku zbierał podpisy pod projektem ustawy dotyczącej likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. Mówił też, że ma program na odbudowę Polski i będzie go przedstawiał w ciągu najbliższych miesięcy. Na konferencji na Ołowiance wystąpiła też prezydent gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem w sprawie likwidacji TVP Info i abonamentu RTV ruszyła już kilka miesięcy temu z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego. W sobotę prezydent Warszawy prowadził akcję w Gdańsku i, jak zapowiedział, będzie ona prowadzona również w innych miastach. Trzaskowski mówił też o planie reform w Polsce, które pod egidą ruchu Wspólna Polska, chciałby promować i przeprowadzić. - Zmiana musi się zacząć się od nas samych. Polska potrzebuje planu odbudowy, a ja taki plan mam i będę go prezentował w najbliższych miesiącach. Musi się on opierać na wartościach. Jeśli dalej będzie mieć miejsce propaganda, to trudno będzie nam przeprowadzić zmianę. Ale musimy odzyskać nie tylko telewizję publiczną, ale również inne zawłaszczone przez rządzących instytucje – mówił Trzaskowski i zaapelował o zadawanie rządzącym pytań w sprawie Jacka Kurskiego, który został prezesem TVP na kolejną kadencję.

Według Trzaskowskiego, rządzący przedstawiając program Nowy Ład chcą podzielić Polaków na lepiej i gorzej zarabiających. Prezydent Warszawy odniósł się też do pomysłów PiS na zmiany w podatkach i swojej wizji dotyczącej samorządów.

- Potrzebna jest solidarność między bogatszymi i biedniejszymi. To bardzo waży fundament odnowy państwa. My nie chcemy dzielić, my chcemy łączyć. Uważamy, że samorządy wiedzą, jak wydawać pieniądze i one robią to najlepiej. Pieniądze powinny być wydawane blisko nas wszystkich. Samorząd to nie jest abstrakcja – dziś stajemy przed pytaniem, czy wszystko ma być scentralizowane, czy też pieniądze mają trafić do samorządów. Już słyszymy o tym, że szpitale powinny być scentralizowane, a to samorządy najlepiej wiedzą jak je prowadzić – mówił Trzaskowski.

Według niego, obecne działania rząd zmierzają do upolitycznienia systemu edukacji. Prezydent Warszawy, jak stwierdził, chce szkoły powszechnej i społecznej, a nie partyjnej. Jest też za realizacją małych inwestycji, jak to określił, „za rogiem, a nie wielkich inwestycji-molochów, które nigdy się nie ziszczą”. Mówił o konieczności zreformowania służby zdrowia m.in. w zakresie wsparcia osób, które ciężko przeszły zakażenie koronawirusem. Potrzebne są też zmiany na rynku pracy i walka z kryzysem klimatycznym. Według niego, rządzący są oderwani od rzeczywistości, bo nie widzą zamkniętych lokali gastronomicznych, które nie przetrwały finansowo lockdownu. Trzaskowski mówił też, że zmiany w Polsce nie da się przeprowadzić bez partii politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska i jej koalicjanci.

- Nie da się przeprowadzić zmian bez partii politycznych. Platforma Obywatelska jest najbardziej dojrzałą partią opozycyjną, doświadczoną, przygotowaną do rządzenia. Tam są prawdziwi specjaliści, ludzie którzy wiedzą jak zmieniać Polskę na lepsze i robili to przez 8 lat naszych rządów. Bez prawdziwych specjalistów, bez tego doświadczenia nie będziemy mogli realizować swoich planów i to trzeba jasno i dobitnie powiedzieć. Zresztą widać, jak się PiS nas boi. Przecież atakuje właściwie tylko nas, dlatego że dobrze wie, że to właśnie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska są tym wrogiem najbardziej poważnym – stwierdził.

Konieczne jest też, jak powiedział Rafał Trzaskowski, pozyskanie nowych środowisk, a przede wszystkim osób młodych, których w ramach Campus Polska Przyszłości, namawia do zaangażowania w życie społeczne. - Dopiero wtedy, gdy stworzymy przestrzeń do współpracy, a taką przestrzenią ma być właśnie Ruch Wspólna Polska, gdzie fundamentalnym filarem będzie PO, KO, do którego będziemy dokładać samorządowców, nowe środowiska, nowych ludzi, którzy chcą się zaangażować w budowanie prawdziwego planu odnowy RP, dopiero wtedy będziemy w stanie zwyciężać. Dzisiaj mamy plan odbudowy RP, będziemy go prezentować, a co najważniejsze, mam zadanie łączyć, a nie dzielić i to dzisiaj, z Gdańska, obiecuję – mówił.

Na konferencji, która odbyła się na Ołowiance, i miała formę wiecu, udział wzięła też prezydent gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Twierdziła, że zmiana musi być oparta na wartościach, w tym m.in. na solidarności.

Kryzys wieku średniego. Skąd się bierze i czy dotyka wszystkich?