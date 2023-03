Rafał Pietrzak, piłkarz Lechii Gdańsk: Głaskanie nic nie daje. Można w szatni rzucić różnymi słowami

Nie idzie Lechii w ostatnich meczach. Nie planowaliście spotkania we własnym gronie czy wyjścia na kolację, żeby porozmawiać o całej sytuacji i się zmobilizować?

Mogę zapewnić, że takie spotkania były już wcześniej. Musimy wrócić do podstaw i do tego, co dany zawodnik musi wykonywać w trakcie meczu. Jeśli to robiliśmy, to nasza gra wyglądała w miarę dobrze i punktowaliśmy. Inaczej będzie tak jak w meczu z Radomiakiem, gdzie tracimy trzy gole i praktycznie nie stwarzamy sobie sytuacji bramkowych. Nad tym musimy popracować. Były rozmowy wewnątrz drużyny i wspólne wyjścia jeszcze przed meczem z Radomiakiem i to nie raz. Każdy z nas musi zdać sobie sprawę z sytuacji, w której się znaleźliśmy.