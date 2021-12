Radunia Stężyca i Olimpia Elbląg zamykają jesień w sobotę, a Chojniczanka Chojnice czeka na hit ze Stalą Rzeszów Rafał Rusiecki

Piłkarze Chojniczanki Chojnice do ostatniego meczu ligowego przygotowywać się musieli w śnieżnych warunkach Chojniczanka Chojnice

eWinner 2 Liga. Radunia Stężyca w sobotę (4 grudnia 2021) zawita do Grodziska Mazowieckiego, a Olimpia Elbląg podejmie Wigry Suwałki. Chojniczanka czekać będzie natomiast aż do poniedziałku (6 grudnia 2021) na przyjazd lidera tabeli, czyli Stali Rzeszów. To będą ostatnie akcenty piłkarskie w 2 Lidze w roku 2021.