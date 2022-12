Rada Nadzorcza szpitala w Miastku ma możliwie najwyższe wynagrodzenie. Burmistrz na to: Bo mogłem

Miastko - podwyżka dla Rady Nadzorczej Szpitala

Burmistrz Miastka Witold Zajst decyzję o podwyżkach dla powołanych we wrześniu 2022 r. członków Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Miastku podjął 10 listopada 2022 r. Do tego momentu prezes placówki mógł zarobić miesięcznie maksymalnie około 17,5 tys. zł brutto. Teraz jest to nieco ponad 22 tys. zł brutto.

I takie uposażenie ma Tomasz Bojar-Fijałkowski, nowy prezes miasteckiego szpitala. Jego poprzedniczka Iwona Ściślewska zarabiała nieco mniej, ok. 17,5 tys. zł. Więcej zarabiają także członkowie szpitalnej rady nadzorczej. Ich miesięczne wynagrodzenia wzrosły z 1500 zł do 4403,78 zł.

Włodarz Miastka był przez radnych wielokrotnie dopytywany o podwyżki, w sytuacji gdy, jak mantrę, powtarza że placówka nie jest w najlepszej kondycji finansowej, a dotychczasowe dane były… przekłamywane.

Z przekazywanych informacji wynika bowiem, że szpital w Miastku ma zobowiązań przeterminowanych na ponad 6,7 mln zł. Już raz utracił płynność finansową, kiedy komornik zajął konto lecznicy ze względu na nieopłaconą fakturę od firmy świadczącej pomoc medyczną w nocy i święta. Kryzys udało się zażegnać.