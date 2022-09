Punkt szczepień w Ergo Arenie. Można przyjąć już drugą dawkę przypominającą przeciwko COVID-19

Ministerstwo Zdrowia podaje, że druga dawka przypominająca, to czwarte szczepienie przeciwko COVID-19. Na to szczepienie mogą zgłosić się wszyscy, którzy ukończyli 12 lat. Drugą dawkę przypominającą najlepiej jest przyjąć co najmniej po 3 miesiącach od podania poprzedniej dawki.

Administratorzy Ergo Areny podali zaplanowany harmonogram szczepień na najbliższe dni. Wcześniej trzeba się zarejestrować pod numerem 601 662 092.

Wrzesień

- 25.09. 9:00-12:00

- 26.09. 16:00-19:00

Październik

- 2.10. 9:00-12:00

- 3.10. 8:00-10:00, 16:00-19:00

- 4.10. 8:00-11:00

- 5.10. 16:00-19:00

- 6.10. 8:00-11:00, 16:00-19:00

- 11.10. 8:00-11:00

- 12.10. 16:00-19:00

- 13.10. 8:00-11:00, 16:00-19:00

- 14.10. 8:00-11:00, 16:00-19:00

- 16.10. 9:00-12:00

- 17.10. 16:00-19:00

- 18.10. 8:00-11:00

- 24.10. 8:00-11:00, 16:00-19:00

- 25.10. 8:00-11:00, 16:00-19:00

- 26.10. 16:00-19:00

- 28.10. 16:00-20:00

- 31.10. 16:00-19:00

W działającym w ERGO ARENIE punkcie szczepień podawane są standardowe rodzaje preparatu i nowe szczepionki, które trafiły do Polski na początku września, są one celowane przeciw wariantowi Omikron.