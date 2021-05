Punkt Szczepień Powszechnych w Gdańsku wznawia działalność. Tylko przez trzy dni i tylko AstrąZenecą

We wtorek, 18 maja, pojawiła się informacja, że do końca maja zostaje zawieszona działalność Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Dębowej 21, w Centrum Sportu GUMed. Jak wyjaśniał Adam Sudoł, z-ca dyr naczelnego UCK ds logistyki medycznej, przyczyną decyzji była informacja z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że do punktu UCK nie trafi w tym miesiącu żadna dawka szczepionki Pfizera, która jako jedyna, ze względów logistycznych, była wykorzystywana w Punkcie Szczepień Powszechnych.