Punkt Szczepień Powszechnych przy ulicy Dębowej 21 w Gdańsku: jak do niego dojść z Suchanina z przystanku na Focha? Pokazujemy drogę

Ciężko chory pan Artur mieszka w zimnym pokoiku na piętrze i nie może nawet skorzystać z kuchni. Marzy, by wyjść z domu

Niepełnosprawny, poruszający się na wózku mężczyzna, został eksmitowany do pokoiku na piętrze starego domu na gdańskiej Oruni, gdzie tej zimy temperatura spadała poniżej 10 st. C. - Czy musi dojść do tragedii, żeby zauważyć problem Artura? - pyta Jarosław Skrzypczyk, który od ubiegłego roku o próbuje interweniować w jego sprawie w instytucjach podległych miastu. - Sprawa pana Artura zostanie przeanalizowana pod kątem zakwalifikowania do otrzymania lokalu ze wsparciem, z uwagi na przesłankę występującej niepełnosprawności ruchowej - odpowiadają gdańscy urzędnicy.