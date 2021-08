Puck zyska nowoczesny port. Marina na 100 jachtów będzie kosztować 33 miliony zł

Umowę na rozbudowę portu podpisały burmistrz Hanna Pruchniewska i prezes Małgorzata Winiarek-Gajewska i to dopiero wstęp do inwestycji, której pierwszy etap szacowany jest na ok. 33 mln zł. Na szczęście dla miasta lwią część - aż 22,2 mln zł - tej kwoty wyłożył marszałek Pomorza.

Marina w Pucku rodziła się bólach, bo cały proces jak do tej pory zajął 6,5 roku. Całość rozpoczęła się w styczniu 2015 od publicznej dyskusji z projektantami.