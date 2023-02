Przydałoby się rondo w Malborku u zbiegu ulic Konopnickiej i Kotarbińskiego. Potrzebny milion na realizację. Władze go znajdą? Anna Szade

Wystarczy postać chwilę na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Kotarbińskiego w Malborku, by zobaczyć, na czym polega problem. Jest ciasno, trudno manewrować kierowcom większych pojazdów, zwłaszcza autobusów, a w godzinach szczytu wszyscy muszą odczekać swoje, zanim włączą się do ruchu. Trudno się dziwić, że jest tłok, to trasa prowadząca do największej miejskiej „sypialni”. Nie trzeba czarodziejskiej różdżki. By to zmienić, wystarczy... około miliona złotych.