"Przeprowadzki" w czterech językach w Muzeum Emigracji w Gdyni. Skierowana do dzieci wystawa, która od lutego zyskała na aktualności Rafał Rusiecki

- Pochodzi z Ameryki Południowej. Do Europy przyjechał ponad 400 lat temu i stał się lubianym warzywem w Polsce i wielu innych krajach - tego o ziemniaku dowiedzą się dzieci, które wybiorą się do Muzeum Emigracji w Gdyni. A to nie jedyna ciekawostka związana z wystawą "Przeprowadzki", która otwarta jest do końca października 2022 roku.