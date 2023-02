Przepisy na tłusty czwartek 2023. Jak przygotować najlepsze pączki i faworki? Poznaj sprawdzone przepisy naszych czytelników! [ZDJĘCIA]

PĄCZEK Z RÓŻĄ składniki:0,75 kg mąki,6 żółtek,10-12 dkg cukru,8-10 dkg stopionego masła,8 dkg drożdży, cukier waniliowy,około 1,5 szklanki ciepłego mleka,2 łyżki spirytusu (lub ocet spirytusowy),olejek rumowy(niekoniecznie),szczypta soli.marmolada różanaProsty przepis na pączki, krok pierwszy - podgrzewamy mleko. Wsypujemy cukier i drożdże. Czekamy, aż zaczyn podrośnie (ok. 10 min.). Potrzebujemy miski. Wsypujemy mąkę, wlewamy drożdże, dodajemy 6 żółtek i szczyptę soli. Ciasto na pączki niestety musimy wyrabiać ręcznie. Ważne, aby nie było ani za rzadkie ani za gęste. Możemy regulować sprężystość ciasta dolewając ciepłego mleka lub dosypując mąki.Następnie wlewamy do miski rozpuszczone, letnie masło (gdy już ciasto odchodzi od miski). Wyrabiamy ponownie ciasto do momentu, aż przestaje się kleić do rąk i odchodzi od miski. Wówczas wlewamy spirytus. Ciasto na pączki odstawiamy na godzinę i czekamy, aż wyrośnie. Krok drugi - lepimy. Należy rozwałkować ciasto na blacie obsypanym mąką. Następnie bierzemy szklankę i wycinamy kółka. Wkładamy do środka marmoladę i zlepiamy oraz formujemy kulki. Odczekujemy 15 minut, aż pączki wyrosną. Następnie smażymy na mocno rozgrzanym oleju lub smalcu. Gdy pączek zarumieni się z jednej strony, przewracamy go na drugą. Po wyjęciu możemy położyć je na papierowym ręczniku, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Pączki są gotowe!

